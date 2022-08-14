Bakanlıktan uyarı: Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun
Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ağustos 2022 12:51
Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" ifadeleri yer aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız