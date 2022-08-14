Hatay'da 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ağustos 2022 15:05
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi.
Operasyon düzenlenen adreslerde 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis, ikametlerdeki A.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız