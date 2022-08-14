MSB: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde ise 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk'ta 4, Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak : TRT
Eklenme : 14 Ağustos 2022 15:55
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Sabah saatlerinde ise Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
MİT Hakurk ve Metina'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonu dün düzenlendi.
Operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız