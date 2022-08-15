Avrupa odun depolamaya başladı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;

Rusya'nın AB'nin yaptırımları üzerine doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Avrupa'da kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı. İklim kriziyle mücadele etmek için kömür santrallarından kurtulmayı hedefleyen Avrupa, kapadığı santralları geri açmaya başlarken, enerji kriziyle mücadele için yurttaşlarına 'soğuk su kullanın', 'gıdaları mikrodalgayla ısıtın', 'klima çalışırken kapıları kapayın' gibi tasarruf önerileri veriyor. Bir yandan da Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Slovakya, Estonya ve Baltık ülkelerinde insanlar kışa hazırlık yaparak odun stoklamaya başladı. Araştırmalara göre bu ülkelerde odun tüccarları artan talebe yetişemezken, odun fiyatları da yükseldi. Estonya'da yakacak odun fiyatı yüzde 240 artış gösterdi.

YAŞLILARA AKDENİZ DAVETİ!

Doğalgaz krizinden doğacak sorunlar üzerine özellikle yaşlı kesimin kış aylarını geçirmeleri için aralarında Türkiye'nin de olduğu Akdeniz ülkeleri harekete geçti. Yunan ve İspanyol bakanlar kışın yakıt masrafından kurtulmaları için Almanya'daki yaşlıları ülkelerine davet ederken, Türkiye'deki bazı otellerin Almanya'daki yaşlı kesimin kışı Türkiye'de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.

TASARRUF İÇİN NELER YAPILACAK?

> Reklam panoları ışıklandırılmayacak.

Kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek.

Kamu binaları düşük seviyede ısıtılacak.

Sürekli kullanılmayan mekan ısıtılmayacak.

Kış için mum ve odun stoku yapılacak.

Kamu binaları ve mağazalarda ışıklar söndürülecek.

Sıcak su yerine soğuk su kullanılacak.

Gıda ısıtmak için mikrodalga kullanılacak