Motorine zam geliyor...
16 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 15 Ağustos 2022 08:25
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız