YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99'u doldu
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kontenjan doluluk oranlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ağustos 2022 09:29
Prof.Özvar sosyal medya hesabından; YKS sonuçları) Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü. paylaşımında bulundu.YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız