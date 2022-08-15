Gün sonunda döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9640 liradan, avro 18,4020 liradan haftaya başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 17:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9460
|17,9470
|17,9620
|17,9630
|Avro
|18,3970
|18,3980
|18,3240
|18,3250
|Sterlin
|21,7580
|21,8650
|21,7160
|21,8230
|İsviçre Frangı
|19,0070
|19,0510
|19,0340
|19,1040
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9160
|17,9860
|17,9320
|17,9820
|Avro
|18,3570
|18,4170
|18,2840
|18,3440
|Sterlin
|21,6980
|21,8980
|21,6560
|21,8560