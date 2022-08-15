TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının giderilerek depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabuklu fındık ortalama alım fiyatının 30 Temmuz'da açıklandığı anımsatıldı.

İlk etapta 22 Ağustos'ta alıma başlanacak 11 noktada TMO'ya kabuklu fındık satmak isteyen üreticilere randevu verme işlemleri bugünden itibaren yapılacak.

Hasat durumuna göre alım yapılacak nokta sayısı 50'ye kadar çıkarılacak.

Alım kriterlerine dikkat edilmesi önem taşıyor

TMO'nun kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağına işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alım esnasında üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım noktalarına randevu aldığı günde getirmeleri önem arz etmektedir. Rutubet oranı yüzde 6,5'e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı olan fındıklar satın alınacaktır."

Ürünlerin kurutulmasına özen gösterilmeli

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin kesinlikle satın alınmayacağı vurgulanan açıklamada, "Bunların yanında üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. 2022 yılında üreticilerimizin alım noktalarında kurutma kaynaklı mağduriyet yaşamalarının önüne geçilebilmesi için alımlarda uygulanacak maksimum rutubet oranı bu yıl yüzde 6,5'e çıkarılmıştır" bilgisi verildi.

Üreticilerin il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile irtibata geçerek 2022 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmelerinin önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürün bedeli ödemeleri 21 gün içinde yapılacaktır. Üreticiler randevularını internet üzerinden 'http://randevu.tmo.gov.tr' veya TMO iş yerlerine müracaat ederek alabilecektir. Alımlarımız sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek ön planda olup bu kapsamda üreticilerimiz Genel Müdürlüğümüzde kurulan Alo Ürün Hattı'ndan 0 312 416 34 10 (8 Hat) fındık alımları konusunda bilgi alabileceklerdir. 2022/2023 dönemi kabuklu fındık alımlarının ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini dileriz."