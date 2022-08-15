Polisin kadına yönelik şiddete karşı eğitimleri devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ve elektronik kelepçe aktivasyon temel eğitimi verecek

2022 yılı hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin hizmetlerde mağdur ve şüpheli dengesi gözetilerek profesyonelliğin gerektirdiği şekilde soruşturmanın yapılması ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında Aile Mahkemesi Hakimleri tarafından verilen elektronik kelepçe kararlarına istinaden uygulanan iş ve işlemlerin anlatılması amacıyla ilgili birimlerde çalışan tüm personele temel eğitim düzenlenecek.

Planlanan eğitimler yıl sonuna kadar devam edecek.

Eğitimler; kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet, şiddet mağduru ile görüşme, şiddet uygulayanla görüşme teknikleri, kadına yönelik şiddet konusunda sunulan hizmetler, 6284 sayılı kanun kapsamında polisin rolü ve sorumlulukları, mağdur ünitelerinin şahıslara teslimi ve aktif edilmesi gibi konularda verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı birimleri olarak kadına yönelik şiddetle mücadelesinde, şiddetin her türlüsünün önlenmesinde farklı projeler üretilmeye devam edilmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların en etkin şekilde korunması, tekrar eden bir döngü olan şiddetle mücadele kapasitesinin arttırılması için 1005 aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği faaliyetlerini sürdürmektedir.

