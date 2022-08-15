Bekçilerle ilgili son emir tüm birimlere gönderildi
Emniyet Genel Müdürlüğü bir süre önce Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili birtakım düzenlemeler yaptı ve 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi. Gönderilen yazıda gerekli talimatlara uyulması ve belirtilen hususlara riayet edilmesi istendi.
2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek
suretiyle
özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.
Yapılan yeni düzenlemeye göre;
1. Emniyet Genel Müdürlüğünden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları" sonlandırılmıştır". (Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak)
2. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir.
3. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.
4. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.
5. Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim
koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk
halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı
ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet
edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.