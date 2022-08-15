Osmaniye'de otomobil, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de otoyolda bir otomobil tıra çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 13:13
Hasan B idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınında, aynı yönde ilerleyen E.C. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralı iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
b>Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si yaşam savaşını kaybetti
Kazada yaralanan sürücü Hasan B ile otomobildeki Ali, A ve Ayşegül Y ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Hasan B ve Ali Y, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız