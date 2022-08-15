Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ürünlerinin fiyatlarında indirime giden söz konusu marketlere vatandaşlar erken saatlerde geldi. İndirimli ürünleri inceleyip satın alan vatandaşlar, ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ankara'da Tarım Kredi marketten alışveriş yapan Mustafa Orman, AA muhabirine, pirinç, çekirdek, karpuz ve fasulye aldığını belirterek, "İndirimler şu anda uygun. Gayet güzel, memnunum." dedi.

Mustafa Baydar da yağ, tuz, şeker, pirinç gibi ürünleri satın aldığını belirterek, indirim gelen ürünlerin fiyatlarını uygun bulduğunu ancak diğer ürünlerde de indirim beklediğini söyledi.

Pervin Özdemir de yağ, pirinç, makarna ve şeker aldığını dile getirerek, "Ürünler indirimde olduğu için memnunuz. Fiyatlar hep böyle olursa daha iyi olacak." dedi.

Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek et ürünleri de en kısa sürede indirimli olarak satışa sunulacak.

Tarım Kredi marketlerinin gelecek dönemde de yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim yapılmasının ardından yoğunluk oluştu.