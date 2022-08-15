Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2022-2023 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ülke genelinde 29 ilde 36'sı kız 16'sı erkek olmak üzere toplamda 52 üniversite öğrenci yurdunda 10 bin 475 öğrenciye barınma hizmeti vereceklerini bildirdi.

Açık, "Yurtlarımızda öğrencilere güvenilir ve kaliteli bir ortam, 7/24 internet hizmeti, sağlıklı ve lezzetli yemek menüleri, kolay ödeme seçenekleri ile huzurlu bir ortam sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yurtlarda sağlanan fiziki şartların yanı sıra gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışma yapıldığını da belirten Açık, öğrencilerin ilmi, fikri, sosyal, bedensel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla kurs ve atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar da düzenlendiğini bildirdi.

TDV'ye bağlı yurtların 2007'den itibaren yurt içi ve yurt dışından gelen öğrencilere barınma imkanı sunduğuna işaret eden Açık, "Geleceğin mimarı gençlerimizin yanındayız. Van'dan İstanbul'a, Siirt'ten Muğla'ya güven ve huzurun adı olan TDV yurtları, temiz, nezih bir ortamda ekonomik fiyatlarla öğrencilere hizmet vermeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açık, TDV yurtlarının bilimsel ve sosyal projeler, seminerler ve sanatsal faaliyetlerle, eğitimi üniversitenin dışına çıkaran, gençlerin fikirlerini önemseyen, onlara hayata geçirebilecekleri zemini sağlayarak ailelerin ilk tercihi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Açık, 2022-2023 eğitim yılı için yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin TDV'nin "www.tdvyurt.com.tr" adresi üzerinden yurt başvurusu yapabileceğini kaydetti.