Ovit Tüneli ile yılda 15,5 milyon lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir yolunun en önemli bölümünü oluşturan Ovit Dağı geçişine inşa edilen Ovit Tüneli'nin 13 Haziran 2018'de hizmete açıldığı anımsatılan açıklamada, burada kış aylarında yaşanan ulaşım kesintisi sorununun Ovit Tüneli ile çözüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, tünelin hizmete girmesiyle vatandaşların yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştuğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Çift tüplü inşa edilen Ovit Tüneli 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyada çift tüp olarak inşa edilen en uzun 3'üncü kara yolu tünelidir. Tünelle mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin açılmasıyla zamandan yıllık 10,8 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 15,5 milyon lira tasarruf ediliyor. Ayrıca, 965 ton karbon emisyon azaltımı sağlanıyor. Karıncalar gibi çalışıyor, kara yollarında geçit vermeyen dağları tünellerle aşıyoruz. Bu azmin sonucunda tünel uzunluğu 50 kilometreden 661 kilometreye çıkarıldı. 2023'te tünel uzunluğunu 720 kilometreye ulaştıracağız. Derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçiyoruz. 311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi 730 kilometreye çıkardık, 2023'te 770 kilometreye ulaştıracağız."