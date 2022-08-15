Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi
Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy, hayatlarını birleştirdi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki nikah törenine; Ömer Çelik, Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım da katıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ağustos 2022 14:39
Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy ile Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş, dünya evine girdi.
Ersoy ile Erbaş, İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.
Nikah törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Aziz Yıldırım, katılım sağladı.
Özbek ile Yıldırım, çifti tebrik etti
Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım, törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar diledi.
Çelik, Erbaş'a evlilik cüzdanlarını verdi
Ayrıca törende bir konuşma yapan Ömer Çelik, ikilinin evlilik cüzdanını Pınar Erbaş'a teslim etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız