Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 18,9 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 18 milyar 866,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 15:13
Bakanlık bugün 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 16,14, bileşik faiz yüzde 16,79 oldu.
Nominal teklifin 8 milyar 440 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 625 milyon lira, net satış 8 milyar 716,5 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamudan gelen 2 milyar 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 504 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 18 milyar 866,5 milyon lira borçlandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız