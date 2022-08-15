Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 15:24
Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içinde müdahale etti.
Ekipler, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yaptıkları çalışma sonucu yangını 45 dakikada kontrol altına aldı.
Yapılan incelemelerde 1 dönümlük alanda zarar oluştuğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız