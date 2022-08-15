KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
ÖSYM internet sitesinden KPSS önlisans başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ağustos 2022 16:42
2022-KPSS Ön Lisans Başvurularının Uzatılması (15.08.2022)
DUYURU
(15 Ağustos 2022)
2022-KPSS Ön Lisans Başvurularının Uzatılması
03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
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