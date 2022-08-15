Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yıldırım isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 16:29
Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.
Köy muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı Kaplanlar mevkisinde motosikletini buldu.
Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.
Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız