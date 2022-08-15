Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 16:48
Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.
Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız