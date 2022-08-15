Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı
Batman Beşirli Belediye Başkanı Sait Karabulut, AK Parti'ye katıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 16:51
Alınan bilgiye göre, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Karabulut'un rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.
Öte yandan toplantıda Elazığ CHP eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe de AK Parti'ye katıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız