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Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti 21'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa süratle bu konutları yapacak, milletimizin satın almasına sunacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ağustos 2022 20:15
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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü, 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek' AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak geldik.

Girdiğimiz ilk seçimde bizi yüzde 34 oyla iktidara getirten milletimiz bugüne kadar, AK Parti'yi sandıktan hep yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52'lere, hatta yüzde 69'lara kadar çıkmıştır.

Gençler, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkılı döneminde, AK Parti'nin kurucular kurulunda yer alarak bu büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şahsım milletim adıma şükranlarımı sunuyorum.

Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlılığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

İnşallah önümüzdeki yıl rabbim lütfederse, partimizle ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı spor Salonu'nda yapacağız. Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak, Rabbimizin bize bahşettiği bu nasibe hamd ederek kendi işimize bakacağız, kendi sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumdan kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Asırlık eksikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarı taşıdık. Tüm ilçeleri, beldeleri, köyleri ve mahalleleriyle her karışıyla 81 vilayetimizin her birine, eserlerimizle, yatırımlarımızla damgamızı vurduk. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız.

Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefini inşa etmektedir. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemize, eski Türkiye'nin tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde, kim olduğu belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin ülkemizin birliğini zedelemesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Kardeşlerim, AK Parti'nin genel başkanından, teşkilatlarına ve sadece sandıkta oy veren seçmenine kadar tüm mensupları, şu kalan 10 ayda büyük bir gayretle koşma sorumluluğunun vebalini üstlenmiştir.

AK Parti'de görev alan, üye olan her bir kardeşim, kutlu mücadelemizin kendi bölgesindeki temsilcileridir. Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan var gücüyle çalışmasını çabalamasını bekliyorum. Unutmayın omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz.

Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatlarının baharındaki gençlerimizin, güneş altında ter döken çiftçilerimizin devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin, el tetikte nöbet bekleyen askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört bir ucunda gururla dalgalandıran tüm temsilcilerimizin, ülke geleceğine yatırım yapan tüm girişimcilerimizin, ciğer parelerine kavuşmak için 1080 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran 85 milyonla birlikte yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz.

Her birinizin attığı her adımda, yürüttüğü her faaliyette bu şuurla hareket ettiğine yürekten inanıyorum. Bizim bu ülkeye yapacak daha çok işimiz var, bizim bu ülkeye getirilecek daha çok hizmetimiz var. Bizim Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına kadar, gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş yüz milyonlara verecek daha çok umudumuz var. Bu yolda yapacak çok işimiz var.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkıca sarıldığımız müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsini hayata geçireceğiz. AK Parti'nin bundan sonraki yıl dönümlerini işte bu adımların eşliğinde daha büyük bir gurur ve sevinçle kutlayacağız.

Herkes gibi biz de bir gün bu fani alemden göçüp gideceğiz. Malum, 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi ve geride tıpkı bugün bizim ecdada yaptığımız gibi nesiller boyunca hep hayırla yad edilmemizi sağlayacak eserler, hizmetler, zaferler bırakmış olmayı ümit ediyoruz.

Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara, dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz.

KAPAT [X]

Ankara'da önümüzdeki ay 2'nci şehir hastanesini açıyoruz.

Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa süratle bu konutları yapacak, milletimizin satın almasına sunacağız.

Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor.

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