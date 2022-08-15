Mersin'de boş arazide bebek bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde boş arazide bulunan yeni doğmuş erkek bebek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 20:50
Alınan bilgiye göre, dün Turgutreis Mahallesi'ndeki arazide bebek sesi duyan bir kişi, bölgede terk edilmiş bebek buldu.
Bebeği evine götüren kişi, bugün durumu polis ekiplerine bildirdi.
Adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yeni doğduğu belirlendi.
Bebek, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeği bulan kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız