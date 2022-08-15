İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ağustos 2022 21:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız