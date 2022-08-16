16 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Beştaşlar mesire alanını ziyaret edecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Projesi Lansmanı'nda yer alacak, Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyaretinin ardından Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Programı'na katılacak.

(Nevşehir/18.00/18.30/19.10/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğrafları Sergisi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Bölgesi'nde Deprem Araştırmaları Sempozyumu'na ve Sivil Toplum Kuruluşları Akreditasyon ve 500 Destek AFAD Gönüllüsüne Sertifika Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00-12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 10 yıl vadeli tahvil ihraç edecek; 6 ayda bir kira ödemeli, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.40)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın düzenlendiği Konya'da açıklamalarda bulunacak.

(Konya/11.00)

2- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başlayacak; Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kopenhag/22.00)