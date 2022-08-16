Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadroların doldurulmasına yönelik karar yayımlandı
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadroların doldurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ağustos 2022 00:24
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
15 Ağustos 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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