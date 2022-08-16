İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Ticaret Bakanlığı bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ NE DİYOR?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçtiğimiz hafta ikinci el araç satışına yönelik bir kısıtlama getirileceğini açıklaması, otomotiv sektörünün gündemine oturdu. Bakan Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Sektör yetkilileri, '6+6' olarak anılan söz konusu uygulamanın fırsatçılığı önleyeceğini belirtirken, bu sayede ikinci el araç fiyatlarının da değişeceğini belirtti.

'PİYASADA ŞU AN RAHATLAMA VAR'

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Piyasada şöyle bir etki görülmeye başlandı. Araç tedariki anlamında hem bayilerde hem ikinci el otomobillerde şu anda bir rahatlama var. Burada tabi ki önemli etkenlerden birisi de faizlerin yüksek olmasından dolayı al sat diye tabir ettiğimiz kişilerin de sektörümüzden bir miktar elini çekmesi de bunda etkili oldu.

"FİYATLAR DENGELENECEK"

İnşallah bu yeni yönetmeliğe bu al-satçıların da eklenmesi bizim sektör temsilcileri olarak en büyük isteğimizdir. Bunlar tamamen piyasadan elini çektiğinde, bunlara bir cezai müeyyide uygulandığında piyasada araç sayısının da bollaşacağını, araya değerinde ulaşacağı enflasyonist ortamda rakamların giderek arttığı dönemde fiyatların dengeleneceği şeklinde artıları olacaktır.

Bizim en büyük isteğimiz ve arzumuz çıkacak olan kanuna kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişilerin dahil edilmesidir. Bunlara bir cezai müeyyide uygulanmasıdır. Bu şekilde piyasada bir rahatlama çok daha belirgin bir şekilde gözükecektir. Biz öyle kişilerle karşılaşıyoruz ki garajında veya iş yerinde bayide olmayan araçların her renginden bulunduran kişilerle karşılaşıyoruz. Önemli olan bu kişilerin bu araçları stoklamasını engelleyip bunların piyasaya sürülmesini sağlamaktır. Bu da kayıt dışılığın önüne geçmekle mümkün oluyor.

SIFIR ARAÇ FİYATLARINDA BİR DÜŞÜŞ BEKLİYOR MUSUNUZ?

Eğer sıfır araç satışlarında bir düşme olursa ki şu anda düşüş eğiliminde. Burada sıfır araç satışlarıyla ilgili çeşitli kampanyalara gelebilir. Distribütörler kampanya yapabilir buradan kar marjından fedakarlık edilip indirime gidilebilir. Vadelendirmede çeşitli kampanyalar düzenlenip araç piyasasının önü açılabilir.

İkinci elde öngörümüz 1 aya kadar sonra tekrar satış adetlerinin yukarıya doğru çıkmasını bekliyoruz. Krediye erişim rahatladığında ve insanlar tatilden dönüp tekrar iş hayatına başladığında araba ihtiyaçlarını tekrar gündeme alacaklar. Yaz bittikten sonra biz tekrar araç satış rakamlarının yükseleceğini bekliyoruz."