Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanı Koca: Doktorlar imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca: Doktorlar imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Son 2 Gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Son 2 Gün
Sponsorlu İçerik
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Motorine planlanan zam iptal edildi
Motorine planlanan zam iptal edildi
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu
Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu
'Türkiye'de kast sistemine biz son verdik'
'Türkiye'de kast sistemine biz son verdik'
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Bir kişi göçük altında
Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Bir kişi göçük altında
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Üniversitelerin doluluk ve adayların tercihlerine yerleştirilme oranı açıklandı
Üniversitelerin doluluk ve adayların tercihlerine yerleştirilme oranı açıklandı
Bekçilerle ilgili son emir tüm birimlere gönderildi
Bekçilerle ilgili son emir tüm birimlere gönderildi
Türkiye'de 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok!
Türkiye'de 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok!
İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor
İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor
TCMB faiz kararını bu hafta açıklayacak
TCMB faiz kararını bu hafta açıklayacak
Türkiye'de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 10,6 oldu
Türkiye'de işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 10,6 oldu
Bakan Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması
Bakan Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması
YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99'u doldu
YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99'u doldu
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli satışlar bugün başlıyor
Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirimli satışlar bugün başlıyor
Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alacak
Meteorolojiden 17 il için 'sarı' uyarı
Meteorolojiden 17 il için 'sarı' uyarı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ağustos 2022 02:03
Yazdır
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 150 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "M1 sınıfı otomobillerin, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde yer alan "Emniyet Kemeri"nin bulundurulması ve kullanılması zorunludur." ibaresi "M1 sınıfı otomobillerin, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında bu Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvelde yer alan "Emniyet Kemeri"nin, ayrıca taksilerde en az 1 adet, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan araçlarda ise toplam koltuk sayısının en az 1/10'u kadar sayıda bu Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvelde yer alan "Çocuk Bağlama Sistemi Sisteminin" bulundurulması ve kullanılması zorunludur." şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"2918 sayılı Kanunun 78 inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli "1 SAYILI CETVEL"in; C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TEÇHİZAT" bölümünün;

1) "Taşıt" kısmında yer alan "Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)" ibaresi "Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)" şeklinde,

2) "Durum ve Nitelikleri" kısmında yer alan "Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığının gözlüğü varsa ayrıca gözlük aranmaz) olacaktır." ibaresi "Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığında koruma gözlüğü olması durumunda ve bisiklet sürücülerinde koruma gözlüğü aranmaz) olacaktır." şeklinde,

3) "Taşıt" kısmında yer alan "Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet" ibaresi "Bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet" şeklinde,

4) "Teçhizat" kısmında yer alan; "Reflektif işaret" ibaresi "Reflektif kıyafet (yelek vb.)" şeklinde,

5) "Durum ve Nitelikleri" kısmında yer alan "Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret takacaklardır." ibaresi "Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyineceklerdir." şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadroların doldurulmasına yönelik karar yayımlandı
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadroların doldurulmasına yönelik karar yayımlandı
16 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
16 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
Hayati Yazıcı'dan Suriye ile diyalog açıklaması
Hayati Yazıcı'dan Suriye ile diyalog açıklaması
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

Bu Habere Tepkiniz

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Türk Kadınının Bulduğu Muhteşem Yatırım Fırsatı

Türk Kadınının Bulduğu Muhteşem Yatırım Fırsatı

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da nakil alınması gerektiği, sadece bir kurumun naklinin yeterli olmayacağını belirtti.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 15 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

8 Ağustos 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.