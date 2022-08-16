Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 03:40
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim." paylaşımını yaptı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız