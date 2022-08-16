Öğrencilerin yüzde 99'u yerleşti

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 3 milyondan fazla adayın yarıştığı sınavda açıköğretim fakülteleri hariç, 850 bin 631 aday üniversiteli oldu. Adayların yüzde 21.68'i ilk tercihine, yüzde 13.26'sı ikinci tercihine, yüzde 10.05'i de üçüncü tercihine yerleşti. Böylece adayların yüzde 44.99'u ilk 3 tercihinden birine yerleşmiş oldu. Adaylar yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecekler. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı.

AÇIKÖĞRETİME YOĞUN İLGİ

Bu yıl barajların kaldırılmasıyla rekor katılımın olduğu 2022-YKS'de açıköğretim fakültelerinin tamamı doldu. Kontenjanı 469 bin 37 olan lisans programlarının yüzde 96.78'i, kontenjanı 398 bin 187 olan önlisans programlarının da yüzde 99.63'ü doldu.

BARAJ KALDIRILDI

Yerleştirme sonuçlarına yönelik değerlendirme yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, ocak ayında YKS'deki baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Bu kararla adaylarımızın üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS'ye odaklanma imkanı oluşmuştur. Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24 artmıştır. YKS'ye başvuran aday sayısındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca, KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir" dedi.

KAYITLAR HAFTAYA BAŞLIYOR

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversitelere kayıt işlemleri 22-26 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.

MEZUN OLMAYAN ADAYLAR İÇİN GEÇİCİ KAYIT

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık'a kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.