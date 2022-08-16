Öğrenci affı başvuruları başladı
Üniversiteler öğrenci affı başvurularını almaya başladı. Yüksek öğrenimi yarıda kesilen öğrenciler okullarına geri dönebilecek.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 16 Ağustos 2022 08:45
Üniversitelerden daha önce ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların okullarına geri dönebilmesine imkan sağlayan düzenleme, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Bu kapsamda üniversiteler başvuruları almaya başladı.
Başvuru tarihine göre öğrenciler güz ya da bahar dönemine kayıt yaptırabilecekler.
Öğrenci affından; intihal yapanlarla terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız