Seferberlik ve savaş yönetmeliği yenileniyor

Milli Savunma Bakanlığı, seferberlik ve savaş hallerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlıyor. 2018 seçimlerinden sonra uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte Türk Hukuk Sisteminde yeni sisteme uyum kapsamsında onlarca düzenleme yapıldı. En kritik kanunlardan biri olan Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu da bu süreçte yeni sisteme uyumlu hale getirildi. Kanunun uygulama yönetmeliğine ilişkin hazırlıklarda ise sona gelindi.

YIL SONUNA HAZIR

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı'nın, seferberlik ve savaş hallerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin hazırladığı yönetmeliğin, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanının imzası ile yayınlanması bekleniyor. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usuller 1990 yılında çıkarılan bir tüzükle belirlenmişti. Yeni hükümet sistemi ile birlikte, esas ve usullerin tüzük yerine Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanacak bir yönetmelikle yapılması öngörüldü. Mevcut mevzuatta Başbakan ve Bakanlar Kuruluna yapılan atıﬂ ar, 'Cumhurbaşkanı' olacak şekilde düzenleniyor. Taslakta, Genelkurmay Başkanlığının seferberlik ve savaş hallerindeki bazı görev ve yetkileri, yeni sisteme uyumlu şekilde, milli savunma bakanına devrediliyor. Mevzuat değişikliği kapsamında, seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerinde ödeme yapılamayan yükümlülere rütbe maaşının verilmesi düzenlemesi de bulunuyor. Ayrıca, seferberlik ve savaş hallerinde kuvvet komutanlıkları emrine girecek Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin barıştan itibaren belirlenmesine ve seferberlik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı ile bir protokol imzalanması hazırlıkları yapılıyor.