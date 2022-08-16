İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. F
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 08:14
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtiği tespit edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız