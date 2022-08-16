Gram altın için 1150 TL tahmini! İslam Memiş tarih verdi

KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Son 2 Gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Son 2 Gün
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak
Bakan Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Öğrenci affı başvuruları başladı
Öğrenci affı başvuruları başladı
Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Haftalık Covid-19 tablosu açıklandı: Vaka düştü, can kaybı arttı
Haftalık Covid-19 tablosu açıklandı: Vaka düştü, can kaybı arttı
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!
Sağlık Bakanı Koca: Doktorlar imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca: Doktorlar imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Motorine planlanan zam iptal edildi
Motorine planlanan zam iptal edildi
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu
Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu
'Türkiye'de kast sistemine biz son verdik'
'Türkiye'de kast sistemine biz son verdik'
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Bir kişi göçük altında
Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Bir kişi göçük altında
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Üniversitelerin doluluk ve adayların tercihlerine yerleştirilme oranı açıklandı
Üniversitelerin doluluk ve adayların tercihlerine yerleştirilme oranı açıklandı
Bekçilerle ilgili son emir tüm birimlere gönderildi
Bekçilerle ilgili son emir tüm birimlere gönderildi
Türkiye'de 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok!
Türkiye'de 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok!
İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor
İstanbul'da sağanak yağış: Uyarılar peş peşe geliyor
TCMB faiz kararını bu hafta açıklayacak
TCMB faiz kararını bu hafta açıklayacak
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altın için 1150 TL tahmini! İslam Memiş tarih verdi

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu köşe yazısında yorumladı. Altın fiyatları için dolar/TL'nin takip edilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, Eylül ayı itibariyle 1.125-1.150 TL tahmini yaptı.

Eklenme : 16 Ağustos 2022 08:49
Yazdır
Gram altın için 1150 TL tahmini! İslam Memiş tarih verdi

İşte İslam Memiş'in o yazısı;

Bu hafta piyasalarda yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında Fed'in toplantı tutanakları, Euro Bölgesi büyüme rakamları ve İngiltere enflasyon rakamları takip edilecek.

Faiz kararı ne olacak?

TCMB'nin faizleri yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.

Piyasalara vereceği mesajın da pozitif yönde olması muhtemel.

Yıl sonu enflasyon ve kur tahminini yukarı yönlü revize etmesi, yılın son çeyreğinin riskli olacağının mesajını vermiş oldu.

Yani, TCMB'nin yıl sonunda faiz artırıp artırmayacağı merak konusu.

Kişisel beklentim faiz artırmak zorunda kalacağı yönünde.

TCMB, Perşembe günü faiz kararını açıklayacak ve bir sürpriz yapmazsa faizleri pas geçecek.

Çarşamba akşamı ise Fed'in FOMC tutanaklarını takip edeceğiz.

Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarında Eylül'de 75 baz puan faiz artırımı yapıp yapmayacağının sinyali aranacak.

Kişisel beklentim Fed'in Eylül'de 50 baz puan faiz artırımı yapacağı yönünde.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru, 17,90-17,97 lira aralığında kalmayı sürdürebilir.

Aşağı yönlü trendin devam etmesini 17,65'e kadar gerileme ihtimalini yüksek görüyorum.

KAPAT [X]

Yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum.

Gram altın yatırımcısı iyi takip etmeli

Altının gram fiyatı, dolar/TL kurundan destek alarak güçlü duruşunu koruyor.

Gram altın yatırımcısı dolar/TL kurunu takip etmeli.

Altının gram fiyatında ay sonuna kadar 1.012 lira seviyesinin test edilmesini bekliyorum.

Altının gram fiyatında 1.012-1.050 lira seviyesi geçerliliğini koruyor.

1.012 lira seviyesi benim nazarımda son şans.

Eylül ayı itibariyle 1.090-1.125-1.150 lira seviyelerini bekliyor olacağım.

Bu hafta dalgalı bir seyirde haftayı tamamlayabiliriz.

Onslar da, paritelerde düşüşler alım fırsatı, dolar da yükselişler satış fırsatı gibi duruyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Akaryakıtta maktu yerine nispi kar marjına geçiliyor
Akaryakıtta maktu yerine nispi kar marjına geçiliyor
Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!
Tüpraş, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 136 milyar TL ciroya ulaştı
Tüpraş, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 136 milyar TL ciroya ulaştı
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
Altının kilogramı 1 milyon 35 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 35 bin 800 liraya yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Türk Kadınının Bulduğu Muhteşem Yatırım Fırsatı

Türk Kadınının Bulduğu Muhteşem Yatırım Fırsatı

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da nakil alınması gerektiği, sadece bir kurumun naklinin yeterli olmayacağını belirtti.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 41.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 15 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Son hali görenleri şoke etti!

Son hali görenleri şoke etti!

20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınan Kadir İnanır ilk kez görüntülendi.