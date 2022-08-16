Bakan Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak
Sağlık Bakanı Koca, asistan doktorlara yeni dönemde pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Asistan arkadaşlarımız ayda en fazla 8 nöbet tutacak" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 16 Ağustos 2022 09:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan doktorlara yeni dönemde pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Asistan arkadaşlarımız ayda en fazla 8 nöbet tutacak" dedi.
Bakan Koca, intörn doktorlara verilecek ücretle ilgili değişikliğin ise Meclis açıldıktan sonra yapılacağını ifade etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız