6 ay ve 6 bin km şartının detayları belli oldu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan

"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

hükümlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerinin aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiğine işaret edildi.

Bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen söz konusu değişikliğin yapıldığı belirtildi.

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