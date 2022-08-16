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Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR'ına takıldı" dedi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 16 Ağustos 2022 10:52
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Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

"Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Nebati şöyle konuştu:

"RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR'ına takıldı."

Araç alım satımı kıskaç altında

RADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, şu detayları da paylaştı:

"Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor."

Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini de vurguladı

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