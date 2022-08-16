O belediye, üniversiteyi kazanan gençlere 3 bin lira başarı ödülü verecek

20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Son 2 Gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Son 2 Gün
Sponsorlu İçerik
7 soruda ikinci el oto satışı
7 soruda ikinci el oto satışı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
6 ay ve 6 bin km şartının detayları belli oldu
6 ay ve 6 bin km şartının detayları belli oldu
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
Bakan Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak
Bakan Koca: Asistanlar ayda en fazla 8 nöbet tutacak
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Öğrenci affı başvuruları başladı
Öğrenci affı başvuruları başladı
Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!
Sağlık Bakanı Koca: Doktorlar imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca: Doktorlar imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
İntern doktorlara 'asgari ücret' ödemesi ne zaman uygulanacak?
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi: Süratle bu konutları yapacağız
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
2022-YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
İstanbul Boğazı sağanak sonrası renk değiştirdi
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Bahçeli'den 'Suriye ile temas'a yeşil ışık
Motorine planlanan zam iptal edildi
Motorine planlanan zam iptal edildi
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Ankara'daki sel ve fırtınada stajyer mühendis hayatını kaybetti
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
KPSS önlisans başvuru süreleri uzatıldı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

O belediye, üniversiteyi kazanan gençlere 3 bin lira başarı ödülü verecek

Zeytinburnu Belediyesi, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 3 bin lira "başarı ödülü" dağıtacak. Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçelerinde yaptıkları birçok çalışmada odak noktalarının gençler olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 12:46
Yazdır
O belediye, üniversiteyi kazanan gençlere 3 bin lira başarı ödülü verecek

Zeytinburnu'nda yaşayan, 4 yıllık devlet üniversitesi veya tam burslu özel bir üniversiteye yerleşen öğrencilere 3 bin lira başarı ödülü vereceklerini açıklayan Arısoy, "Başarı sizden ödül bizden değerli kardeşlerim. Güle güle harcamanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başarı ödülünü kazanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu'nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversitesi veya özel üniversitelerine yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşmek şartları aranacak.

Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin başarı bursu talepleri ise kabul edilmeyecek.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı!
Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı!
7 soruda ikinci el oto satışı
7 soruda ikinci el oto satışı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
4 çocuk babası çiftçi, üniversite hayalini 50 yaşında gerçekleştirdi
4 çocuk babası çiftçi, üniversite hayalini 50 yaşında gerçekleştirdi
Türkiye'de 7 ayda 10 bin 705 deprem oldu
Türkiye'de 7 ayda 10 bin 705 deprem oldu
Naci Görür: 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz
Naci Görür: 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz

Bu Habere Tepkiniz

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Türk Kadınının Bulduğu Muhteşem Yatırım Fırsatı

Türk Kadınının Bulduğu Muhteşem Yatırım Fırsatı

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 42.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 42.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 42.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 16 Ağustos Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Son hali görenleri şoke etti!

Son hali görenleri şoke etti!

20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınan Kadir İnanır ilk kez görüntülendi.