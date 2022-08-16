Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Şam ile ilişkilerin düzelmesine destek vermesini de değerlendiren Çavuşoğlu, "Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şam ile yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Şam ile ilişkilerin düzelmesine destek vermesi üzerine de konuşan Çavuşoğlu, "Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederiz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" demişti.

Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullanmıştı.