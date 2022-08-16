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7 soruda ikinci el oto satışı

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Kaynak : NTV
Eklenme : 16 Ağustos 2022 13:39
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7 soruda ikinci el oto satışı

Düzenlemenin, ticari amaç dışında aracını satmak isteyenleri nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Uygulamada, araç alım satışından gelir elde etmeyen son kullanıcılar kapsam dışı bırakıldı. Bu durumda olanları yılda 3 aracı ay ve kilometre sınırı olmadan satabilecek, 3 araçtan fazlası ay ve kilometre sınırına tabi olacak. Kamyon, otobüs ve kamyonet gibi araçlar da kapsam dışı. Uygulama 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli. İşte 7 soruda düzenlemenin ayrıntıları...

İkinci el otoda 6 bin km sınırı geliyor

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, piyasada oluşan fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemeyi amaçlandığı vurgulanarak, "Bilindiği üzere, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizlikleri aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabilmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir" denildi.

KISITLAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin halihazırda kendi adlarına tescilli taşıtların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılabilmesine imkan sağlanacak. Söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacak.

ÖZEL ŞAHISLAR ARAC SATAMAYACAK MI?

Düzenlemede, ticari faaliyet dışında araç satanlara yönelik düzenlemede yer aldı. Özel aracını satmak isteyenlere, 3 araca kadar ay ve kilometre sınırı getirilmedi. Bakanlığın açıklamasında bu durum şöyle anlatıldı:

"Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Ancak, nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞI?

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, yapılan düzenleme ile yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanıyor. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almıyor.

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BAŞKASI ADINA SATIŞ NASIL OLACAK?

Düzenlemedeki önemli maddelerden birisi, aracını galericiye üzerinden satmak isteyenleri de kapsaması. Aracınızı galeriye bırakırsanız, yaş ve kilometre sınırına bakılacak.

Düzenlemeye göre, İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra, herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışı da bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecek. Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır"

DENETİMLERİ KİM YAPACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile saha denetimleri artırılacağı belirtilerek, "Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetler derhal işleme alınacaktır. Düzenleme ile halihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu Yönetmelik hükmü 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçici bir süre yürürlükte kalacaktır. Bakanlığımızca, piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir" denildi.

İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem!
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