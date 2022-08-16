Şehidin kanı yerde kalmadı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Birecik Şanlıurfa hududunda bugün teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada,

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz"