20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu

Bakan Özer, yeni atanan 20 bin öğretmenin 1 Eylül'de göreve başlayacağını açıkladı.

Bakan Özer'in değerlendirmelerinden öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin tüm kademelerinde kalite odaklı çok boyutlu iyileştirmeler yaptıkça ülkemiz, daha müreffeh bir ülke olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm eğitim birimlerimizde fikri mülkiyetle ilgili yatırımlarımızın ödüllerini alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Başarılı bir şekilde sonuçlanmak üzere olana LGS sürecinde öğrencilerimizin %98'inin istedikleri okullara yerleştiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz.

2021-2022 LGS sürecinin en dramatik artışı, mesleki teknik eğitime yönelişte gerçekleşti.

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına 17 Haziran'da okulları kapatır kapatmaz başladık ve okullarımızın temizlikten kırtasiyeye her türlü ihtiyacını temin etmek üzere tüm ekiplerimizle ülkemizin her yerinde, sahada aktif olarak çalışıyoruz.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk kez olarak ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımız da öğrencilerimizin masasında olacak.

İlk defa bu yıl temel eğitime de bütçe göndermeye başladık. Eğitimde tüm kademedeki okulların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

'1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarında göreve başlayacaklar'

Bugün eğitim sistemimizde 1,2 milyon öğretmenimiz var ve bu sayının yüzde 70'i son 20 yılda atanmış.

Bu yıl atamalarda okul öncesine ağırlık verdik.

10 yıllık öğretmen uzman öğretmenliğe başvurabilir. 180 saatlik eğitim alarak sınavdan başaralı olan öğretmen 1 derece alır ve artı eğitim öğretim tazminatı hakkı kazanır. Yüksek lisans yapmış olan öğretmenimiz bu sınavdan muaftır.

10 yıllık uzman öğretmen başöğretmenliğe başvurabilir. 240 saatlik eğitim alarak sınavdan başaralı olan öğretmen başöğretmen unvanı alır.

Kariyer basamaklarımız öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek bir sistem.

Türkiye de kariyer sisteminde sınav yapılmayan hiç bir alan yok. Sınavsız bir kariyer sistemi inşa etmek mümkün değil.

Uzman ve ya başöğretmenlik sınavımızda öğretmenlerimizin yeterliliklerini ölçmüyoruz. Bu sınav sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav.

Türkiye de öğretmenlerimiz lisansüstü eğitim konusunda istekliler. Bu isteği kariyer sistemiyle birleştirme kararı verdik.