Bakan Özer: 1-2 Eylül'de öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak
Bengütürk kanalı canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen seminerleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yeni eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlayacağını, öğretmenlerin ise 1 Eylül'de okulda olacaklarını söyleyen Bakan Özer, bir müjde vermek istiyorum diyerek 1-2 Eylül'de öğretmenlerin idari izinli sayılacağını ve 5 Eylül'de okullara geleceğini söyledi.
Bakan Özer'in, "Öğretmenlerin Haziran mesleki eğitim çalışmaları ÖBA üzerinden yapılmıştı. Bu sene nasıl devam edecek yine online mi olacak?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
Şimdi bu vesile ile , sizin kanalınız vesilesi ile duyumuş olalım. 12 Eylül'de eğitim öğretim yılı , okullarımızı açacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz normalde okula gelecekti. Perşembe Cuma 1-2 Eylül'de okullarda eğitimler başlayacaktı. Buradan tüm öğretmenlerimize müjdeyi paylaşalım. 1-2 Eylül'de öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak. Dolayısıyla 5 Eylül'de öğretmenlerimiz okula gelerek hazırlık süreçlerine dahil olacak.
ONLİNE Mİ?
Online olarak devam edecek yani? sorusuna Bakan Özer, 'Mümkün olduğu kadarıyla' cevabını verdi. /p>Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız