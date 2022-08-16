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Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer sınav' açıklaması

"(Öğretmenlik kariyer sınavları) Bu konuyu siyasi görünürlüğü artırmayla ilgili bir ranta dönüştürürsek kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı olmaz, ülke olur, çocuklarınız olur. Lütfen kimse gölge etmesin"- "KPSS ile hiçbir ilişkimiz yok. ÖSYM idari, mali olarak özerk bir kurumdur. ÖSYM Başkanlığının disiplin amiri YÖK Başkanlığıdır. Dolayısıyla YÖK'le ilişkisi vardır. Zaten biliyorsunuz o süreçte YÖK inceleme başlattı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 17:22
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Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer sınav' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer sınavlarına ilişkin, "Bu konuyu siyasi görünürlüğü artırmayla ilgili bir ranta dönüştürürsek kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı olmaz, ülke olur, çocuklarınız olur. Lütfen kimse gölge etmesin." dedi.

Özer, Bengü Türk TV canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Özer, geçen dönem öğrencilere 36 milyona yakın yardımcı kaynak dağıtıldığını anımsattı.

Bu yıl öğrencilerin masasında sadece ders kitapları değil, ilk kez yardımcı kaynakların da olacağını söyleyen Özer, "Bundan sonraki dönemde yardımcı kaynaklarla ders kitaplarını birleştirecek şekilde bir düzenlemeye gideceğiz. Yıllardan beri öğrenciler ve velilere ilave yükler getiren mekanizmaları bakanlık olarak kaldırıyoruz. Kayıt, parası, bağış gibi gelen tüm şikayetleri değerlendiriyoruz. Şu anda bu konuda 137 işlem yaptık. Farkında olarak veya olmayarak bu süreçlere giren arkadaşları yöneticilikten uzaklaşıyoruz." diye konuştu.

Yirmi bin öğretmen atama takvimine ilişkin süreç sorulan Özer, "Bugün mülakat sonuçlarını paylaştık. 27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." dedi.

Özer, şu an eğitim sisteminde görevli öğretmenlerin yüzde 75'inin son 20 yılda atandığını, mutlaka her yıl atama yapıldığını aktardı.

Öğretmen meslek kanunu ve kariyer sınavlarına ilişkin soru üzerine Bakan Özer, ilk kez böyle bir kanunun yapıldığını, kanunun eksikliklerinin ve iyileştirme alanlarının olabileceğini söyledi. Özer şunları kaydetti:

"Yönetmelik hazırlanırken ilgili tüm STK ve sendikaların görüşlerini alarak bu çalışmaya şekil verdik. Kamuoyunda, bu kanunun öğretmenlerimizin özlük haklarını iyileştirmek için yapıldığı gibi bir algı var. Öğretmenlerimizin özlük hakkını iyileştirmek için yapılacak düzenlemede sınava gerek olmaz. Hükümetimiz zam yapar. Bu bir kariyer sistemi. Zorunluluk yok. Türkiye'de kariyer sisteminde sınav yapılmayan hiçbir alan yok. Biz bu sınavlarda öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliklerini ölçmüyoruz. Bu kamuoyunda istismar ediliyor. Bizim öğretmenlerimizin aldıkları eğitimi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için bu sınavları yapıyoruz. Öğretmenlerimizin süreçteki belirsizliklerden kaynaklanan bir tedirginlik durumu varsa zaten bakanlık olarak bunun gereğini yaparız. Buradan kimse siyasi rant üretmeye çalışmasın. Öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin biricik varlıklarıdır. Öğretmenlerimiz ne kadar güçlü olurlarsa eğitim sistemimiz o kadar güçlü olur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o kadar güçlü olur. Bu konuyu siyasi görünürlüğü artırmayla ilgili bir ranta dönüştürürsek kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı olmaz, ülke olur, çocuklarınız olur. Lütfen kimse gölge etmesin."

Kovid-19 vakalarında son dönemdeki artış hatırlatılarak yeni eğitim öğretim yılında nasıl bir yol izleneceği sorulan Özer, "Aynı kararlılıkla gerekli önlemleri alarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında da yüz yüze eğitime devam edeceğiz." dedi.

- KPSS'nin iptal edilmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KPSS'nin iptaline ilişkin bir soru üzerine, KPSS'nin Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde yapılan bir sınav olmadığının altını çizdi.

ÖSYM ile Bakanlığın doğrudan bir ilişkisi bulunmadığını vurgulayan Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili spekülasyonlar oldu, KPSS ile hiçbir ilişkimiz yok. ÖSYM idari, mali olarak özerk bir kurumdur. ÖSYM Başkanlığının disiplin amiri YÖK Başkanlığıdır. Dolayısıyla YÖK'le ilişkisi vardır. Zaten biliyorsunuz o süreçte YÖK inceleme başlattı." diye konuştu.

Bakan Özer, sınavlarda iki kritik konunun, "soru hazırlama süreçleri" ve "hazırlanan sorunun seçilip basılması sürecinin yapıldığı yer" olduğuna işaret etti.

Bakanlığın yaptığı kurum sınavlarına ilişkin spekülasyonların hatırlatılması üzerine de Özer, yaptıkları tüm sınavların idari denetime açık olduğunu hatırlattı. Bir problem olduğu zaman, bakanlık olarak tüm inceleme sistematiğini kullanarak inceleme yaptıklarını anlatan Mahmut Özer, "Ölçme, Değerleme Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz sınavlar yapıyor. Sadece LGS sınavını yapmıyor, kamu kurum kuruluşlarına da hizmet veriyor. Biz gerekli incelemeleri yapıyoruz. Dolayısıyla bir problem olduğu zaman burada bir problem var ve bununla ilgili 'şunları yapın' deriz açık yüreklilikle." diye konuştu.

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Sosyal medya üzerinden gelen soruları da yanıtlayan Özer, tayinlerle ilgili il dışı iptal taleplerine yönelik bir soru üzerine, "Özür tayinleri, diğer mekanizmalarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi mağdur etmeyecek şekilde mümkün olduğu kadar da özürlerini kabul edecek şekilde süreçleri yöneteceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel sektör öğretmenlerine taban maaş belirlenmesi gibi bir durumun olup olmadığına ilişkin soru üzerine de "Özel öğretim kurumlarıyla ilgili sıkıntılar var. Sadece öğretmenlerimizin ücretleri değil, özellikle bu süreçteki karşılaşmış oldukları ve iyileştirme talep ettikleri bazı noktalar var. Onu da Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz, sektör temsilcileriyle öğretmenlerimizle müzakerelerini halen devam ettiriyor." diye konuştu. Özer, hem öğretmenlerin ücretleri ile ilgili hem diğer konularla ilgili taleplerin alındığını, sürecin yürütüldüğünü anlattı.

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