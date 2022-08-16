'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuya ilişkin paylaşımı:

1] Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

Sıcak bir gündem maddesi olduğu için öğretmenlik kariyer basamakları sürecini manipüle etmeye çalışanlara karşı Milli Eğitim Bakanı Sn.Mahmut Özer gerçekleri açıkladı.

2] Sn.Bakan açıklamasında:

"Biz bakanlık olarak sadece yüksek lisans ve doktora yapanlar için uzman/başöğretmenlik düşünürken "Eğitim-Bir-Sen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen-başöğretmen olmasının önü açıldı"

"Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi" dedi.



3] Oportünizme,popülizme, kara propagandaya bel bağlayan manipülatörler utanır mı bilemiyorum ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.

2] Sn.Bakan açıklamasında:



"Biz bakanlık olarak sadece yüksek lisans ve doktora yapanlar için uzman/başöğretmenlik düşünürken "Eğitim-Bir-Sen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen-başöğretmen olmasının önü açıldı"



"Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi" dedi. Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) August 16, 2022

2] Sn.Bakan açıklamasında:



"Biz bakanlık olarak sadece yüksek lisans ve doktora yapanlar için uzman/başöğretmenlik düşünürken "Eğitim-Bir-Sen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen-başöğretmen olmasının önü açıldı"



"Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi" dedi. Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) August 16, 2022