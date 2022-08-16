'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlik kariyer sınavı konusunda yaptığı açıklamada "Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi" dediğini bildirdi.
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuya ilişkin paylaşımı:
1] Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.
Sıcak bir gündem maddesi olduğu için öğretmenlik kariyer basamakları sürecini manipüle etmeye çalışanlara karşı Milli Eğitim Bakanı Sn.Mahmut Özer gerçekleri açıkladı.
2] Sn.Bakan açıklamasında:
"Biz bakanlık olarak sadece yüksek lisans ve doktora yapanlar için uzman/başöğretmenlik düşünürken "Eğitim-Bir-Sen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen-başöğretmen olmasının önü açıldı"
"Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi" dedi.
3] Oportünizme,popülizme, kara propagandaya bel bağlayan manipülatörler utanır mı bilemiyorum ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.
2] Sn.Bakan açıklamasında:Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) August 16, 2022
"Biz bakanlık olarak sadece yüksek lisans ve doktora yapanlar için uzman/başöğretmenlik düşünürken "Eğitim-Bir-Sen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen-başöğretmen olmasının önü açıldı"
"Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi" dedi.
2] Sn.Bakan açıklamasında:Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) August 16, 2022
"Biz bakanlık olarak sadece yüksek lisans ve doktora yapanlar için uzman/başöğretmenlik düşünürken "Eğitim-Bir-Sen'in önerisiyle 614 bin öğretmenin uzman öğretmen-başöğretmen olmasının önü açıldı"
"Eğitim-Bir-Sen sınav yapılsın demedi" dedi.
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3] Oportünizme,popülizme, kara propagandaya bel bağlayan manipülatörler utanır mı bilemiyorum ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.#İyikiEgitimBirSenVarAli YALÇIN (@_aliyalcin_) August 16, 2022