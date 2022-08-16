Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'da 3'lü bir görüşme yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'da 3'lü bir görüşme yapacak.
BM Genel Sekreteri daha sonra İstanbul'da tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız