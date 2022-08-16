Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Eklenme : 16 Ağustos 2022 21:19
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban Beldesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız