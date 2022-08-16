Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
İstanbul Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ağustos 2022 22:59
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden yolcu dolu metrobüs, Mustafa Kemal Paşa durağında henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.
Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, araç duraktan uzaklaştırıldı.
Metrobüsteki arıza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız