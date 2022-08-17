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Zorunlu trafikte tarifeye 7 ayda 3'üncü pansuman

Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına bir zam daha yapıldı. 1 Eylül itibariyle trafik sigortası fiyatları otomobillerde yüzde 20, ticari araçlarda yüzde 10 oranında zamlanacak. Ekstradan yüzde 2.25 olan aylık prim artış oranı ise yüzde 4.75 olarak yansıtılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte devam eden arz sorununun ortadan kalkması bekleniyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 17 Ağustos 2022 07:05
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Zorunlu trafikte tarifeye 7 ayda 3'üncü pansuman

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (SEDDK) zorunlu trafik sigortasını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gitti. 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak primler azami yüzde 4,75 artırılacak, otomobillerin trafik sigortası fiyatları yüzde 20, ticari araçların yüzde 10 artacak. Ayrıca, hasarsızlık prim indirim oranları düşürülecek. Bu düzenleme, SEDDK'nın şubattan bu yana zorunlu trafik sigortasında tarife ile ilgili yaptığı 3'üncü artış oldu.

Dünya'dan Selçuk Altun'un haberine göre;

Trafik sigortasında yaşanan sorunlara SEDDK'dan bir pansuman daha yapıldı. DÜNYA'nın sıkça sayfalarına taşıdığı üzere, şu anda sektörde bu konuda bir arz sorunu yaşanıyor. Sigorta şirketleri, yazdıkları her 100 TL prim için, hasar ödemeleri, tazminat karşılıkları, aracı komisyonları, genel giderler dahil 200 TL'den fazla bir yükümlülüğün altına giriyor, bu nedenle de trafik sigortası poliçesi kesmek istemiyor.

Aslında bu konudaki dengesizliğin ilk çıkış noktası 2021 yılı sonunda yaşanan kur şokuna dayanıyor. O dönemde yaşanan kur şokuyla artan parça fiyatları, sonrasında gerçekleşen asgari ücret zamları, devam eden yüksek enfl asyon ortamı trafik sigortasını sürdürülebilir olmaktan çıkardı. Şirketlerin ciddi zararlar yazması ve bu konuda gönülsüz olması nedeniyle sene başından bu yana neredeyse her 2 ayda bir yeni bir adım atılıyor. İlk olarak, prim artış oranı şubat ayında yüzde 1'den 1.5'e yükseltildi. Sonrasında bu oran, mayıstan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 2.25'e çıkartıldı. Bu da yetmeyince SEDDK yaptığı yönetmelik değişikliği ile 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası poliçeleri için mayıs ayında uygulanan azami primlere tek seferlik yüzde 25 ekleneceğini duyurdu. Ayrıca, araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim oranlarına ek olarak uygulayabilecek indirim veya artırım oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

Bu hamleler de sonuç vermeyince trafik sigortasında arz sorunu iyice gün yüzüne çıktı, SEDDK önce şirketleri yazılı olarak uyardı, sonrasında da genel müdürleri çağırdı. Temmuz ayında trafik sigortası lisansına sahip sigorta şirketleri genel müdürleriyle bir araya gelen SEDDK, sorunları birkez daha birinci ağızdan dinledi, görüş ve önerileri aldı. SEDDK, bu konuda geçtiğimiz hafta çok radikal bir düzenlemeye gitti ve 1 Eylül'den itibaren otomobillerin trafik sigortası fiyatlarına yüzde 20, ticari araçlarınkine ise yüzde 10 zam yaptı. Katsayı oranını aylık yüzde 2,25'ten yüzde 4,75'e çıkardı. Basamaklara göre değişmekle birlikte, bu ortalamada yüzde 18'lik prim artışı anlamına geliyor. Diğer taraftan, ilk kez özel ve tüzel araç ayrımına gidildi. Tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük prim bin 951 lira olurken, İstanbul'da tüzel bir aracın primi 11 bin 874 lira olacak. Bu da, trafik sigortasında 2022 başından bu yana yüzde 100 artış anlamına geliyor.

Bu geçici çözüm, yeni adımlar yolda

SEDDK'nın yeni düzenlemesini konuştuğum sektör temsilcileri, tüm dertlerin ortadan kalkmamakla birlikte, yaraya pansuman yapıldığını, bu artışın artık fiyat dengesini sağlayacağını söylüyor. Ayrıca, ekstra bir kur şoku daha yaşanmaz ise bu boyutta yeni fiyat artışları ve düzenleme yapılmayacağı düşünülüyor.

Mevcut durumun şirketler için sürdürülebilir olmadığı, SEDDK'nın maliyetleri yönetilebilir yapmak için orta ve uzun vadede yeni adımlar atacağı da belirtiliyor. Anlaşıldığına göre, SEDDK'nın trafik sigortası mesaisi devam ediyor.

SEDDK sopa gösterdi

Diğer taraftan SEDDK, cuma günkü yönetmelikte bir değişiklik daya yaptı. Buna göre kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin SEDDK tarafından belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek, kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreler iki katına kadar artırılabilecek.

Bu sektör tarafından şöyle yorumlandı; "Ben yapmış olduğum düzenleme ve fiyat artışlarıyla adım atıyorum, siz de sorumluluk alın."

Sonuç itibariyle, bugün halen kimi sigorta şirketlerinin gönülsüz olduğu trafik sigortasında arz problemi, ay başından yeni düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte ortadan kalkacak gibi görünüyor. 1 Eylül itibariyle taksit seçeneklerinin yeniden sunulması ve rekabetin başlaması bekleniyor.

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