Devlet korumasındaki 312 genç bu yıl üniversiteli oldu

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

- "Yerleşen 312 öğrencimizle birlikte toplam 828 öğrencimizi destekleyeceğiz"

- "Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve YKS'ye giren 742 gençten 312'si üniversiteli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Devlet korumasındaki gençlere pek çok imkan sağlandığını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceğiz. Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Halihazırda toplam 516 üniversite öğrencimize desteğimiz sürüyor. Bu yıl yerleşen 312 öğrencimizle birlikte toplam 828 öğrencimizi destekleyeceğiz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır. Mezun olduktan sonra da onları kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam ediyoruz. Gençlerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz."

- Öğrencilerden 148'i lisans, 164'ü ön lisans bölümlerine kayıt hakkı elde etti

YKS'de aldıkları yüksek puanlarla dikkati çeken Mevlüt Enes Türkoğlu 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Recep Can Özyeğin Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümünü kazanırken, 13 öğrenci mühendislik, 12 öğrenci de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne kayıt hakkı kazandı.

Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan devlet korumasındaki 312 gençten 148'i lisans, 164'ü ön lisans bölümlerine kayıt hakkı elde etti.

Üniversiteye yerleşen gençlerden 2'si tıp, 13'ü mühendislik, 12'si siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 2'si Almanca öğretmenliği, 2'si sosyal bilgiler öğretmenliği, 1'i tarih öğretmenliği, 1'i Türkçe öğretmenliği, 2'si psikoloji, 22'si sosyal hizmet, 11'i sosyoloji, 4'ü çocuk gelişimi, 2'si ilahiyat bölümünü kazandı.